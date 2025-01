Defesa vira dor de cabeça para Roger Machado no começo da temporada do Inter

Roger espera reforços para a defesa. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter começa o ano com o sistema defensivo como uma dor de cabeça para o técnico Roger Machado. Ainda sem ter utilizado Rochet e Bernabei em 2025, o treinador teve nesta quinta-feira (23) a confirmação da baixa de Bruno Gomes, que sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na estreia do Gauchão.

Essas dificuldades se somam à ausência de um zagueiro afirmado para jogar ao lado de Vitão e das constantes ausências de Fernando, o primeiro homem do meio-campo encarregado de proteger a linha de defesa.

Roger Machado não conta com sua defesa titular desde setembro, quando Mercado também sofreu uma ruptura de ligamento cruzado, em vitória sobre o São Paulo, no Morumbi. Desde então, quatro jogadores atuaram ao lado de Vitão: Igor Gomes (que não está mais no Beira-Rio), Rogel, Clayton Sampaio e Victor Gabriel. O último entrou diante do Guarany de Bagé após Clayton Sampaio sentir dores no tornozelo.

Leia Mais Inter confirma grave lesão de Bruno Gomes

Victor Gabriel foi personagem importante na partida em Bagé. Autor do gol que deu o empate ao Inter, ele falhou em em um dos gols do Guarany. Após o jogo, recebeu elogios de Roger Machado. O treinador, porém, ressaltou que o clube ainda precisa contratar, pelo menos, mais um zagueiro, mesmo que nesta quinta Kaique Rocha tenha sido apresentado como reforço.

— O Victor fez um belo de um jogo, né? A gente ganha um zagueiro. Mas a gente está em busca de fortalecer esse setor (zaga) em característica e também em número, porque terão cartões, lesões. Precisa ter um número de jogadores para compor nosso elenco — projetou.

Laterais

A lesão de Bruno Gomes, que ficará de de seis a nove meses afastado dos gramados, fará com que o Inter olhe para o mercado em busca também de um lateral direito. A diretoria já buscava um lateral esquerdo para ser alternativa a Bernabei.

As opções

Para enfrentar o Juventude, o natural é que Braian Aguirre ocupe a lateral direita como o substituto de Bruno Gomes. Na esquerda, se Bernabei não estiver à disposição, Pablo é o nome para ser titular pela primeira vez depois de ter entrado ainda no primeiro tempo no amistoso contra o México e no jogo contra o Guarany, pelo Gauchão.

Para a zaga, Clayton Sampaio está fora neste sábado (25) enquanto não há definição sobre o retorno de Rogel. Ou seja, Victor Gabriel é mais um garoto cotado para ser titular em uma defesa com dúvidas e sem a certeza de que terá Fernando à frente dela.

Enquanto espera reforços, Roger Machado precisará superar os problemas para buscar diante do Juventude a primeira vitória no Gauchão.