Inter x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações. Arte GZH

O confronto entre Inter x Cruzeiro, válido pela segunda rodada do Brasileirão, será às 18h30min deste domingo (6). A partida ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado empatou na primeira rodada com o Flamengo, fora de casa. Os mineiros venceram o Mirassol na estreia.

Leia Mais Inter x Cruzeiro na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo

Escalações para Inter x Cruzeiro

Inter: Anthoni; Aguirre, Vitão, Rogel e Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique, Alan Patrick; Vitinho, Carbonero (Wesley) e Valencia. Técnico: Roger Machado.

Cruzeiro: Cássio; William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaike Bruno; Lucas Romero, Matheus Henrique e Eduardo; Wanderson, Gabriel e Dudu. Técnico: Leonardo Jardim.

Arbitragem para Inter x Cruzeiro

Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa (trio cearense). VAR: Daiane Muniz (SP).

Onde assistir a Inter x Cruzeiro

O Premiere anuncia a transmissão.

GZH acompanha o jogo em tempo real

Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play)

A Jornada Digital da Gaúcha começa às 15h

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h30min

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida.

Como chegam Inter x Cruzeiro

Inter

Depois de dois empates seguidos (Brasileirão e Libertadores), o Colorado busca reencontrar o caminho das vitórias.

Roger optou por fazer três alterações em relação ao time que empatou com o Bahia pela estreia na Libertadores.

Rogel entrou na vaga do lesionado Juninho na defesa. No ataque, duas trocas. Carbonero ganhou o lugar de Vitinho e Enner Valencia começa o jogo no comando do ataque, com Borré ficando no banco.

Cruzeiro

O time mineiro venceu na estreia do Brasileirão, mas foi derrotado na abertura da Sul-Americana.

Ingressos para Inter x Cruzeiro

Sócios das categorias Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai Nos Separar, Academia do Povo e Colorado Titular (Carteira Vermelha) podem realizar o check-in através do Mundo Colorado.

Os ingressos no setor Coração do Gigante, já estão disponíveis no site www.coracaodogigante.com.br.

A bilheteria física, localizada no andar térreo do Edifício Garagem, funcionára no sábado (5), das 10h às 17h, e no domingo (6), das 10h até o final do primeiro tempo.