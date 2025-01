Inter segue em tratativas para a contratação do lateral Ramon, do Olympiacos

Ramon foi contratado pelo Olympiacos em 2023. Divulgação / Olympiacos

Enquanto Bernabei ainda recupera a parte física, o Inter segue em busca de um outro lateral-esquerdo. O principal alvo para a posição ainda é Ramon, que pertence ao Olympiacos, da Grécia.

As conversas entre o departamento de futebol colorado e o estafe do jogador já existem desde o início do ano. A intenção dos dirigentes é buscar uma alternativa a Bernabei, já que Renê deixou o clube ao fim de dezembro.

Revelado pelo Flamengo, Ramon chegou a ser emprestado para o Bragantino antes de se transferir em definitivo para o futebol grego.

Chegando em 2023, o jogador fez somente 11 partidas pela equipe grega. Depois, foi emprestado para o Espanyol, da Espanha — clube no qual jogou junto com o atacante gremista Martin Braithwaite —, e Cuiabá, onde retomou o seu ritmo de jogo. Pelo time brasileiro foram 46 jogos, com dois gols e quatro assistências.

Além de lateral-esquerdo, o Inter busca zagueiros no mercado. Outra prioridade é um lateral-direito, a partir da lesão de Bruno Gomes, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O tempo de recuperação varia de seis a oito meses.

