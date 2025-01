Inter faz jogo duro nas negociações com o Flamengo por Vitão

Vitão segue como pilar da equipe de Roger Machado. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Uma nova rodada de conversas entre Flamengo e Inter aconteceu nos últimos dias para tratar sobre uma possível transferência de Vitão. Os cariocas insistem em levar o zagueiro, mas encontra dificuldades impostas pela direção colorada. Além dos valores elevados, o clube gaúcho descarta envolver a dívida por Thiago Maia.

A única oferta do Rubro-Negro pelo zagueiro foi de um combo: 6 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões na cotação atual) parcelados mais a liberação dos pagamentos previstos pelo volante. O meio-campista foi adquirido, em 2024, por 4,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 28 milhões na cotação atual) com a quantia diluída em prestações até 2027. Entretanto, o pagamento das três parcelas iniciais foram atrasadas e geraram debate público entre as instituições.

A leitura do estafe do Vitão é que a liberação do jogador aconteceria por aproximadamente 12 milhões de euros (pouco mais de R$ 74 milhões na cotação atual) exclusivos pela negociação, sem envolvimento com a situação de Thiago Maia. A solicitação é que os valores sejam pagos praticamente à vista. As exigências são apontadas nos bastidores como um movimento para complicar a investida, já que não é do interesse colorado a venda pela importância do jogador para a equipe.

O motivo das conversas não serem recusadas é pelas relações institucionais com o Flamengo e com o agente Giuliano Bertolucci e também pela necessidade financeira para quitar dívidas em virtude da negativa do projeto de debentures pelo Conselho Deliberativo.

Desta forma, a tendência de momento é que a possibilidade de Vitão deixar o Beira-Rio recue. O clube trata de valorizar publicamente o zagueiro com pequenas ações: mudança na numeração e conversas nos bastidores. Há confiança na manutenção do projeto, no mínimo, até a metade do ano quando a janela do exterior tende a apresentar outras possibilidades.

Leia Mais Inter segue em tratativas para a contratação do lateral Ramon, do Olympiacos