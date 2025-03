Inter é goleado pelo Bragantino e segue sem vencer no Brasileirão Feminino

Inter de Rafa Mineira segue sem pontuar no Brasileirão. (Lara Vantzen/Internacional)

O início do Brasileirão Feminino para o Inter é de alerta ligado. Nesta quarta-feira (26), a equipe sofreu a segunda derrota seguida, diante do Bragantino, pelo placar de 3 a 0. Géssica, Ana Clara e Thayslane fizeram os gols da partida disputada em Santana de Parnaíba, em São Paulo.

O Colorado segue sem pontuar nesta arrancada do torneio nacional e está na parte de baixo da tabela.

Antes da pausa para a data Fifa, o Inter voltará a campo na próxima segunda-feira (31), no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, às 16h, contra o Sport.

Time com mudanças

A escalação do Inter teve diversas alterações em relação ao jogo de estreia. No gol, Tainá foi a escolhida. Na linha defensiva, Marzia foi recuada para a lateral-direita, e Fefa Lacoste fez sua estreia ao lado de Bruna Benites na zaga.

No setor ofensivo, outras três modificações: Jordana, Paty Llanos e Rafa Mineira começaram entre as titulares.

A escalação teve Tainá, Marzia, Bruna Benites, Fefa Lacoste e Katrine; Capelinha, Jordana, Paty Llanos e Julia Bianchi; Rafa Mineira e Belén Aquino.

Primeiro tempo

O confronto começou com ritmo movimentado nos primeiros minutos. Antes do relógio marcar o minuto inicial, o Inter já levou perigo.

Depois de uma roubada de bola, Pati Llanos deu passe açucarado para Belén Aquino invadir a área pelo lado esquerdo. A uruguaia viu a goleira do Bragantino adiantada e arriscou o chute rasteiro. Thalya conseguiu espalmar e evitar o gol.

Os dois times tentavam aproveitar os espaços para chegar ao gol. Foi o que ocorreu aos oito minutos na primeira finalização do Bragantino. Tamires recebeu na entrada da grande área e arriscou o chute. A bola foi no meio do gol e ficou nas mãos de Tainá.

A marcação do Bragantino passou a trazer dificuldades ao Inter. Sem conseguir ingressar na pequena área na troca de passes, o Colorado também tentou chegar com chute de fora.

Aos 15, Pati Llanos recebeu na meia-esquerda e tentou surpreender, mas a goleira Thalya saiu tranquila para fazer a defesa.

Os gols

Aos 38 minutos, a blitz do Bragantino fez efeito. Depois de criar a primeira chance em cobrança de falta, o escanteio cedido pelo Inter foi o caminho para o gol. Jane cobrouesquerdo e Géssica, bem posicionada, venceu a disputa com Fefa Lacoste pelo alto: 1 a 0.

Sem deixar o Inter ensaiar uma reação, o Bragantino chegou ao segundo gol novamente em lance de bola parada. Carol Tavares cobrou falta para dentro da pequena área onde estava Géssica. Livre, a defensora deu assistência, de cabeça, para Ana Clara: 2 a 0.

Segundo tempo

Com a obrigação de reverter o resultado, o técnico Jorge Barcellos fez duas alterações na volta do intervalo: Pati Llanos e Júlia Bianchi deixaram o campo para os ingressos de Paola e Anny Marabá, respectivamente.

As mudanças não alteraram o cenário do jogo. O Bragantino era quem levava perigo. Aos 13, Paulina conseguiu cabecear livre, mas a bola saiu ao lado da trave esquerda do gol colorado.

Mesmo com as mudanças, o time gaúcho seguia com dificuldades na troca de passes e de vencer a marcação da equipe da casa.

Na etapa final, Jorge Barcellos tentou reforçar o meio-campo com a entrada de Mayara Vaz na vaga de Capelinha, mas a marcação não segurou o poderio ofensivo do Bragantino.

Goleada

Após troca de passes, Carol Tavares tocou para Stella dar uma assistência primorosa para Paulina. A zaga cortou parcialmente e Thayslane aproveitou o rebote para bater no canto esquerdo e decretar a goleada, aos 29 minutos.

Apesar de ensaiar uma reação, o Inter não conseguiu efetivar uma recuperação e sofreu a sua segunda derrota em duas rodadas no Brasileirão.

Brasileirão Feminino — 2ª rodada — 26/3/2025

Bragantino (3)

Thalya; Géssica, Stella e Débora; Carol Tavares (Dos Santos, aos 34/2ºT), Ana Clara (Vivian, aos 43/2ºT), Brenda Pinheiro e Tamires; Jane Tavares (Lelê, aos 25'/2ºT), Thayslane (Catalina, aos 34/2ºT) e Paulina (Emelli, aos 43/2ºT). Técnica: Fabiana Guedes.

Inter (0)

Tainá; Marzia (Lorrany, aos 14'/2ºT), Bruna Benites, Fefa Lacoste e Katrine; Capelinha (Mayara Vaz, aos 23'/2ºT) , Jordana, Paty Llanos (Paola, int.) e Julia Bianchi (Anny Marabá, int.); Rafa Mineira e Belén Aquino (Julieta, aos 34/2ºT). Técnico: Jorge Barcellos.

GOLS: Géssica (B), aos 38 minutos, e Ana Clara (B), aos 43 minutos do 1º tempo; Thayslane, aos 29 minutos do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Thayslane e Brenda (B); Bruna Benites (I)

LOCAL: Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba-SP;

ARBITRAGEM: Thayslane de Melo Costa (SE), auxiliada por Juliana Vicentin Esteves (SP) e Leandra Aires Cossette (SP)