Atacante do Grêmio é convocada pela seleção da Argentina

Atacante Yamila Rodríguez , do Grêmio, foi chamada para seleção da Argentina para integrar o grupo que irá participar da próxima data Fifa. Mesmo com a convocação, a atleta não será desfalque para o time.

Neste período, de 1° até 9 de abril, a atacante gremista irá participar de dois amistosos contra o Canadá. Estes estão previstos para o dia 4, às 23h30min (horário de Brasília), no BC Place Stadium, em Vancouver, e no dia 8, às 23h, no Starlight Stadium, em Langford.