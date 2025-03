Grêmio enfrenta o Palmeiras almejando primeira vitória no Brasileirão Feminino

Grêmio, de Daniela Montoya, enfrenta o Palmeiras fora de casa. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

As Gurias Gremistas seguem em busca da primeira vitória no Brasileirão Feminino. Após somar um ponto nas duas rodadas iniciais, o Tricolor se prepara para enfrentar o Palmeiras, neste sábado (29), às 15h, na Arena Barueri.

Para vencer, o time gaúcho terá de corrigir um problema recorrente. Nos dois jogos que disputou, saiu à frente no placar, mas não conseguiu administrar a vantagem e acabou perdendo pontos para Cruzeiro (derrota por 4x3) e Ferroviária (empate em 1x1). Agora, a meta é voltar de São Paulo com o primeiro triunfo.

— A questão não é técnica e nem tática, mas emocional. Precisamos trabalhar, primeiro, para conseguir manter os resultados positivos, manter um equilíbrio emocional e um controle de saber que estamos ganhando, então não precisamos entrar no desespero total que a gente vem entrando — avaliou a técnica Thaissan Passos.

Outro problema a corrigir são as expulsões. Na estreia, o Grêmio perdeu a zagueira Tayla e a lateral Dani Barão por cartões vermelhos. Já no duelo contra a Ferroviária, as advertências foram para a volante Bia Santos.

— Mais uma vez, eu vou falar que é tomada de decisão. Mais uma vez, vou falar que é um equilíbrio emocional. No momento em que o jogo está um caos, eu não vou chegar tão duro, vou tentar fazer a menina jogar a bola pra trás e recomeçar. E foi isso o que falei para elas no vestiário, precisamos manter o equilíbrio — reafirmou a treinadora do Grêmio.

Mudança forçada

De toda forma, para a próxima partida, as Gurias Gremistas terão uma nova baixa. Sem Bia, suspensa, Thaissan Passos precisa decidir quem assumirá a titularidade no meio de campo. Este era o único setor que não tinha lidado com mudanças de um jogo para outro.

A expectativa é que Jessica Peña apareça como favorito para a titularidade. A colombiana, no entanto, vem de lesão muscular na coxa.

— Sem dúvida, a Peña é uma opção para jogar, mas eu preciso entender, com o departamento médico e com ela, quanto tempo ela pode jogar, porque a gente precisa ter muita cautela com o retorno para não perder ninguém mais durante a temporada — afirmou a treinadora.

Caso Peña não tenha condições de jogo, a outra opção é Amanda Brunner. A jogadora, porém, também estava no departamento médico.

— A Amanda é uma jogadora que veio da Ferroviária, que também veio com muita vontade para a temporada, e acabou sentindo a coxa. E a gente optou de não colocá-la na Supercopa, de não colocá-la no primeiro jogo, para que a gente não a perdesse durante a temporada — explicou.