Como fica a disputa no meio-campo do Grêmio para a próxima rodada do Brasileirão Feminino

Bia Gomes será baixa contra a Ferroviária. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

O Grêmio tem uma vaga aberta no meio de campo para enfrentar o Palmeiras na próxima rodada do Brasileirão Feminino. Durante o empate com a Ferroviária, na última quarta-feira (26), a volante Bia Santos foi expulsa pelo segundo cartão amarelo.

Agora, a técnica Thaissan Passos terá de fazer uma mudança no setor para o próximo sábado (29), às 15h, na Arena Barueri. Jessica Peña e Amanda Brunner devem disputar a posição entre as 11.

A primeira é titular desde que chegou ao Grêmio. Nos últimos meses, porém, teve de lidar com lesões musculares na coxa. Contra a Ferroviária, a colombiana voltou a ser relacionada e jogou por cerca de 30 minutos.

— No ano passado, ela termina o Gre-Nal com uma lesão. Na verdade, Jessica estava jogando desde o jogo contra o São Paulo com uma lesão. Ela tratava e jogava, tratava e jogava. E aí, na pré-temporada, num treino de retorno de sprint final, sprint para fazer complemento, sentiu e, novamente, tivemos que retroceder. Hoje (quarta-feira), preparamos ela para jogar esse tempo — contou a técnica Thaissan Passos.

Outra jogadora na disputa pela vaga é Amanda Brunner. Contratada junto à Ferroviária, a meio-campista lidou com uma série de lesões nas últimas temporadas. Ela estreou diante do ex-time, por cerca de 20 minutos, na última quarta.

— A Amanda é uma jogadora que veio da Ferroviária, que também veio com muita vontade para a temporada, e acabou sentindo a coxa. E a gente optou de não colocá-la na Supercopa, de não colocá-la no primeiro jogo, para que a gente não a perdesse durante a temporada — explicou.

Favorita para a vaga

Jessica Peña é a favorita a iniciar entre as titulares. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

De toda forma, Jessica Peña sai na frente para iniciar diante do Palmeiras. A questão, agora, fica por conta de uma liberação do departamento médico.

— Sem dúvida, a Peña é uma opção para jogar, mas eu preciso entender, com o departamento médico e com ela, quanto tempo ela pode jogar, porque a gente precisa ter muita cautela com o retorno para não perder ninguém mais durante a temporada — afirmou a treinadora.

Por outro lado, o Grêmio terá dois retornos para enfrentar as Palestrinas: a zagueira Tayla e a lateral-direita Dani Barão já cumpriram suspensão e ficarão à disposição em Barueri.