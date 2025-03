Grêmio leva gol nos acréscimos e cede empate ao Palmeiras no Brasileirão Feminino

Grêmio, de Maria Dias, empatou com o Palmeiras. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

As Gurias Gremistas estiveram à frente no placar duas vezes, mas não conseguiram voltar de São Paulo com a primeira vitória no Brasileirão Feminino. Diante do forte Palmeiras, o time tricolor empatou em 3 a 3, neste sábado (29), na Arena Barueri.

As Palestrinas saíram em vantagem, com golaço de Brena Carolina, mas o Grêmio buscou a virada com a estrela de Maria Dias. No segundo tempo, as paulistas igualaram o resultado com Greicy, e o Tricolor voltou a ficar à frente com Shashá. Nos acréscimos, a equipe tricolor viu a vitória escapar por entre os dedos, com gol de Amanda Gutierres.

Com mais este ponto, as Gurias Gremistas chegam a dois e ficam, momentaneamente, na 10ª colocação. Agora, o Tricolor terá cerca de 15 dias para se preparar para o próximo desafio. Por conta da data Fifa, a equipe gaúcha voltará a campo apenas em 13 de abril, em casa, contra o Bahia.

Formação tricolor

Raissa Bahia foi uma das escolhidas para iniciar o jogo. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

A técnica Thaissan Passos promoveu dois retornos à defesa. A lateral-direita Dani Barão e a zagueira Tayla voltaram ao time após cumprirem suspensão, e formaram a linha defensiva junto de Mónica Ramos e Raissa Bahia. A goleira Raissa foi a escolhida para completar o setor.

No meio de campo, a única troca também foi forçada. Após a suspensão de Bia Santos, Jessica Peña assumiu como primeira volante, com Daniela Montoya e Camila Pini preenchendo o setor.

Na frente, Giovaninha ganhou a companhia de Maria Dias (que iniciou como lateral no último jogo) na ponta. Enquanto Yamila Rodríguez seguiu como referência do ataque.

Maria Dias comandando a virada

Maria Dias marcou os dois gols do Grêmio no primeiro tempo. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

As Palestrinas não demoraram muito para abrir o placar diante das Gremistas. Logo aos 3 minutos, Brena Carolina arriscou do meio da rua e venceu a goleira Raissa para colocar o Alviverde em vantagem.

Mesmo atrás no placar, o Grêmio tinha dificuldades em ditar seu ritmo diante do Palmeiras. E sofria com o ímpeto das alviverdes.

Tanto que, aos 13, a equipe de Camilla Orlando teve mais uma chance. Em cobrança de falta frontal, a zagueira Pati Maldaner arriscou direto, mas parou em defesa da goleira gremista.

O Tricolor, porém, reagiu e buscou o empate na primeira chegada à área. Aos 15, Maria Dias recebeu em profundidade de Jessica Peña, passou por Pati Maldaner e pela goleira Tapia, para chutar cruzado às redes e igualar o resultado.

As Palestrinas chegaram a ficar à frente, de novo, aos 22, com Lais Estevam. A atacante ex-Grêmio, porém, estava impedida.

Os ataques eram efetivos e foi assim que, aos 25, o Grêmio buscou a virada. Mais uma vez, com Maria Dias. Na sua segunda tentativa, a atacante apareceu do lado esquerdo para encobrir Kate Tapia.

O Palmeiras tentou pressionar o Tricolor em busca do segundo gol, em jogadas de bola parada. E chegou a reclamar muito de um lance polêmico, em que Dani Barão desviou um chute de Brena com as mãos, na área. A arbitragem, porém, mandou seguir.

A melhor oportunidade veio no último minuto, em finalização de Fê Palermo, que passou raspando pelo travessão de Raissa.

Empate nos acréscimos

Grêmio sofreu com a pressão do Palmeiras no segundo tempo. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

O Palmeiras voltou para o jogo pressionando o Grêmio, e teve suas primeiras oportunidades em finalização da artilheira Amanda Gutierres e cabeceio da zagueira Pati Maldaner.

Mas o gol só veio aos 16 minutos. Após cabeceio de Tainá Maranhão, Greyci dividiu com Mónica Ramos na pequena área e conseguiu empurrar para as redes. O Grêmio chegou a reclamar de falta na zagueira, mas a arbitragem validou o lance.

A virada palmeirense quase veio aos 22. A atacante Tainá Maranhão arriscou da entrada da área, e a goleira Raissa fez uma grande defesa para impedir o gol.

Seis minutos depois, Amanda Gutierres perdeu uma oportunidade incrível. Após vencer na velocidade de três defensoras, a artilheira saiu cara a cara com Raissa. A finalização, porém, explodiu no travessão e voltou no pé da atacante. No rebote, ela isolou.

Mesmo com as Palestrinas não dando muito espaço, o Grêmio conseguiu buscar o seu gol aos 39 minutos. Após finalização de Gisele, que parou em Tapia, a bola sobrou para que Shashá apenas empurrasse ao fundo das redes.

A partir de então, o time de Camilla Orlando atirou-se ao ataque para tentar correr atrás do prejuízo. E teve sucesso aos 47. Mais uma vez, Amanda Gutierres venceu a defesa do Grêmio. Só que, agora, não desperdiçou. Após dominar no peito, ela bateu de pé direito para o fundo das redes.

Ainda restavam seis minutos para que o time de Thaissan Passos segurasse o resultado. E deu certo. Mesmo com toda a pressão das Palestrinas, o Grêmio não sofreu (mais uma) virada nos acréscimos.

Brasileirão Feminino — 3ª rodada — 29/3/2025

Palmeiras (3)

Kate Tapia; Rhay Coutinho (Tainá Maranhão, INT), Isadora (Soll, 40'/2ºT), Pati Maldaner e Fe Palermo; Ingryd (Diany, INT), Brena Carolina, Yoreli (Greicy, 12'/2ºT) e Espinales; Lais Estevam (Lais Melo, 30'/2ºT) e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

Grêmio (3)

Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Raissa Bahia (Amanda Brunner, 34'/2ºT); Jessica Peña (Brito, 20'/2ºT), Daniela Montoya (Drika, INT) e Camila Pini; Maria Dias (Shashá, 25'/2ºT), Giovaninha e Yamila Rodríguez (Gisele, 20'/2ºT). Técnica: Thaissan Passos.