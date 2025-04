Marine Le Pen passa à ofensiva para conseguir disputar a eleição presidencial

A líder de extrema direita francesa Marine Le Pen passou à ofensiva nesta terça-feira (1º), com críticas à decisão judicial que a tornou inelegível por cinco anos, mas convencida de que disputará a presidência em 2027, com grandes chances de vitória.

A condenação por desvio de recursos públicos europeus, que foi destaque em todo o mundo, representou um "terremoto político" na França, segundo a imprensa, em particular porque a política, de 56 anos, aparecia em ótima posição nas pesquisas de intenção de voto para a presidência.

"O sistema lançou a bomba nuclear e, se usam uma arma tão poderosa contra nós, é evidentemente porque estamos prestes a vencer as eleições", afirmou Le Pen diante dos deputados de seu partido.

À frente do partido Reagrupamento Nacional (RN), que antes era chamado de Frente Nacional, desde 2011, Marine Le Pen conseguiu suavizar a imagem radical herdada de seu pai, Jean-Marie Le Pen, e normalizar a presença da extrema direita no cenário político francês, ao mesmo tempo que a tendência avançava na Europa e no mundo.