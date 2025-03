Palmeiras x Grêmio: tudo sobre o jogo da 3ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Gremistas enfrentam o Palmeiras no próximo sábado (29), às 15h, na Arena Barueri, em Barueri. O duelo é válido pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Palmeiras x Grêmio

Palmeiras: Natascha; Rhay Coutinho, Isadora, Pati Maldaner e Fê Palermo; Brena, Diany e Lais Estevam; Tainá Maranhão, Soll e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

Grêmio: Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Raissa Bahia; Jessica Peña (Amanda Brunner), Daniela Montoya e Camila Pini; Drika, Giovaninha e Yamila Rodríguez. Técnica: Thaissan Passos.

Leia Mais Como fica a disputa no meio-campo do Grêmio para a próxima rodada do Brasileirão Feminino

Arbitragem para Palmeiras x Grêmio

Ruthyanna Camila Medeiros da Silva (PB), auxiliada por Marcela de Almeida Silva (SP) e Anna Beatriz Scagnolato (SP).

Onde assistir a Palmeiras x Grêmio

O Sportv anuncia a transmissão.

Como chegam Palmeiras x Grêmio

Palmeiras

As Palestrinas vêm de um empate (0x0 com o Bragantino) e uma vitória (2x1 sobre o América-MG) na largada do Brasileirão. Com os resultados, a equipe de Camilla Orlando está momentaneamente em quarto, com quatro pontos.

Um dos destaques da equipe alviverde é a atacante Amanda Gutierres, convocada por Arthur Elias para a Seleção. Com 16 gols, ela foi a artilheira do último Brasileirão.

O Palmeiras ainda conta com quatro jogadoras conhecidas no RS: a zagueira Pati Maldaner e a atacante Lais Estevam, ambas ex-Grêmio; e as atacantes Tainá Maranhão e Soll, que já defenderam o Inter.

Grêmio

As Gurias Gremistas vêm de uma derrota (4x3 para o Cruzeiro) e um empate (1x1 com a Ferroviária) na largada da Série A-1. Com os resultados, o time de Thaissan Passos ocupa a 11ª posição, com um ponto.

Para enfrentar o Palmeiras, o Grêmio terá os retornos da zagueira Tayla e da lateral Dani Barão, que cumpriram suspensão diante da Ferroviária. Por outro lado, Bia Santos será baixa por ter sido expulsa contra a equipe grená.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.