Brasileirão Feminino: como foi a segunda rodada e qual é a situação dos times gaúchos

A segunda rodada do Brasileirão Feminino terminou nesta quinta-feira (27). A competição conta com as participações de Grêmio , Inter e Juventude .

Estreando em casa, as Gurias Gremistas somaram seu primeiro ponto. No Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, o time de Thaissan Passos empatou em 1 a 1 com a Ferroviária. Com isso, encerrou a rodada na 10ª colocação.