Zagueira comemora estreia com gol pelo Grêmio: "Noite inesquecível"

Karol Arcanjo estreou como titular diante do time paulista. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

O empate das Gurias Gremistas com a Ferroviária, na última quarta-feira (26), marcou o primeiro jogo da zagueira Karol Arcanjo com a camisa tricolor. A defensora de 27 anos iniciou entre as titulares na vaga de Tayla, que cumpriu suspensão.

Além de receber a primeira oportunidade de Thaissan Passos, Karol Arcanjo também balançou as redes. Foi de seus pés que saiu o gol do Grêmio no empate em 1 a 1 com as Guerreiras Grenás.

— É uma honra imensa defender uma equipe como essa, e eu estava muito ansiosa por esse momento. Aproveitei cada minuto em campo e fiquei muito feliz em poder marcar, ainda mais por saber o quanto esse gol foi importante para a equipe. Foi uma noite inesquecível para mim — afirmou a zagueira.

Em um primeiro tempo avassalador, o Tricolor lamentou as chances desperdiçadas. Yamila Rodríguez chegou a perder um pênalti, o que ampliaria a vantagem gremista na etapa inicial.

— Claro que queríamos ter saído com um resultado melhor, mas estamos muito focadas em crescer para os próximos jogos, e muito empenhadas para sempre entregar nosso melhor futebol — disse e completou:

— Ainda é início de temporada, estamos nos entendendo dentro de campo, e cada erro que cometemos é uma lição que fica para a próxima partida.

O Grêmio se prepara, agora, para enfrentar o Palmeiras. O duelo será no próximo sábado (29), às 15h, na Arena Barueri. Atualmente, as Gurias Gremistas estão em 10º, com um ponto.