São José e Pelotas ficam no empate pelo Gauchão, em jogo marcado por briga entre torcedores

Duelo no Passo D'Areia terminou 1 a 1. Lucas Rhamon - AI/ECP

No duelo entre São José e Pelotas, na quarta-feira (22), no Estádio Passo D'Areia, pela primeira rodada do Gauchão, empate em 1 a 1. Porém, o destaque, lamentável, ficou nas arquibancadas, com a confusão entre torcedores das duas equipes ainda no primeiro tempo.

Após 10 minutos de paralisação, o jogo retornou e a bola rolou. As melhores chances, entretanto, foram pelo alto. Assim saiu o gol do Zeca.

Em cobrança de escanteio, o zagueiro Heverton desviou contra o próprio gol. Com o placar aberto, o São José conseguiu controlar o restante do primeiro tempo.

No retorno do intervalo, o Pelotas voltou com mais ímpeto e buscou o empate na bola parada. Em cobrança de falta, o zagueiro Yuri empatou de cabeça.

No fim, as duas equipes até buscaram a vitória, mas faltou qualidade. Na segunda rodada, o São José visita o São Luiz, em Ijuí, no sábado (25), às 16h30min. Já o Pelotas recebe o Monsoon, na Boca do Lobo, no domingo (26), às 16h.