Inter define situações de Bernabei e de Valencia para o jogo contra o Juventude

Argentino começou a treinar com o grupo na última segunda-feira (20). Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O técnico Roger Machado ganha um reforço importante para a partida deste sábado (25), contra o Juventude, no Beira-Rio. O argentino Bernabei está relacionado para a segunda rodada do Gauchão. Sua presença no time titular, no entanto, ainda não está confirmada. Fernando, Rogel e Kaique Rocha também reforçam o grupo. Já Clayton Sampaio e Valencia não estão relacionados.

E essa indefinição existe devido ao pouco tempo de pré-temporada do lateral-esquerdo. Por conta das negociações envolvendo sua permanência no Inter, Bernabei acabou iniciando seus primeiros trabalhos no CT Parque Gigante apenas na última segunda-feira (20). Caso Roger opte pelo argentino começar no banco de reservas, o jovem Pablo será mantido na lateral esquerda.

Além de Bernabei, o time do Inter deve contar com o retorno de Fernando ao meio-campo. O volante foi desfalque na partida contra o Guarany, na estreia do Gauchão, por questões físicas. Os zagueiros Rogel, recuperado de cirurgia na mão, e Kaique Rocha, recém-contratado, também ficam à disposição.

Um provável time do Inter tem: Anthoni; Aguirre, Vitão, Rogel e Pablo (Bernabei); Fernando (Luis Otávio) e Thiago Maia; Alan Patrick, Wanderson e Wesley; Borré.

Inter e Juventude jogam neste sábado, às 16h30, no Estádio Beira-Rio, pela segunda rodada do Gauchão. Na largada da competição, o Colorado empatou em 2 a 2 com o Guarany de Bagé.