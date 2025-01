Inter x Juventude: tudo sobre o jogo da 2ª rodada do Gauchão. Arte GZH

Inter x Juventude se enfrentam neste sábado (25), às 16h30min, pela segunda rodada do Gauchão 2025. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem de um empate com o Guarany na última rodada. Na primeira posição do grupo B, o clube tem um ponto.

Já o Juventude vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Ypiranga, na última quarta-feira (22).

Escalações para Inter x Juventude

Inter: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel (Clayton Sampaio) e Pablo; Luís Otávio (Bruno Henrique) e Thiago Maia; Alan Patrick e Wesley; Wanderson (Valencia) e Borré. Técnico: Roger Machado.

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Abner, Cipriano e Felipinho; Kelvi, Jadson e Mandaca; Ênio, Erick Farias e Gilberto. Técnico: Fábio Matias.

Arbitragem para Inter x Juventude

Rafael Klein, auxiliado por Maíra Moreira e Cassio Pires Dornelles. VAR: Anderson da Silveira Farias.

Onde assistir a Inter x Juventude

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h45min ;

; Acompanhe também a cobertura em vídeo em ZH a partir das 14h;

O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

A RBS TV anuncia a transmissão. O Premiere também vai passar o jogo.

Como chegam Inter e Juventude

Inter

O Colorado teve duas baixas na estreia do Gauchão: o lateral-direito Bruno Gomes e o zagueiro Clayton Sampaio. Com isso, mudanças na escalação serão obrigatórias por parte do técnico Roger Machado.

Victor Gabriel pode atuar ao lado de Vitão, caso se confirme a lesão de Clayton. Aguirre deve ir para o lado direito da linha defensiva colorada. Com isso, Pablo, guri do Celeiro de Ases, pode ganhar oportunidade entre os titulares.

Juventude

A vitória sobre o Ypiranga passou pelos pés do atacante Gilberto. Os dois gols foram marcados pelo experiente jogador, que vai exigir uma atenção redobrada na defesa colorada para o duelo de quarta.

O Juventude não perde para o Inter no Beira-Rio, pelo Campeonato Gaúcho, desde 2022. Os treinados de Fábio Matias vão buscar manter esta marca por pelo menos mais um confronto.

Ingressos para Inter x Juventude

Sócios das categorias Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai Nos Separar, Academia do Povo e Colorado Titular (Carteira Vermelha) podem realizar o check-in através do Mundo Colorado.

Os ingressos no setor Coração do Gigante, já estão disponíveis no site www.coracaodogigante.com.br.

A bilheteria física, localizada no andar térreo do Edifício Garagem, funcionará na quinta (23) e na sexta-feira (24), das 10h às 17h. No dia da partida, o local abrirá às 10h e funcionará até o final do primeiro tempo do jogo.

Aqueles que utilizarem a modalidade de meia-entrada ou ingresso criança devem realizar a troca do voucher na bilheteria. Para isso, é obrigatória a apresentação de documento comprobatório do direito ao benefício e documento oficial com foto.