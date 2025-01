Torcedores de São José e Pelotas protagonizam briga na arquibancada do Passo D'Areia

Briga entre torcedores do São José e do Pelotas.

A estreia do Gauchão 2025 ficou manchada por conta de cenas lamentáveis nas arquibancadas do Estádio Passo D'Areia. Torcedores do São José e do Pelotas se envolveram em briga generalizada, com pedras e outros objetos sendo arremessados, além de trocação de socos e chutes.