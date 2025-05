"O dia que eu gostar de ficar no banco, eu tenho que parar de jogar", afirma Nenê sobre reserva no Juventude

Nenê atuou apenas 28 minutos em seis jogos do Brasileirão. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O meia Nenê é uma das principais referências técnicas do elenco do Juventude. Seu currículo dispensa apresentações. No entanto, aos 43 anos, o atleta convive com um novo desafio na sua carreira: ter que esperar por oportunidades estando no banco de reservas.

Na semana em que o Pioneiro mostrou que Nenê havia atuado apenas 28 minutos em seis jogos no Brasileirão 2025, o jogador concedeu uma entrevista coletiva expondo o seu sentimento com a pouca utilização no time de Fábio Matias.

— São coisas que eu não controlo, né? Eu tenho que dar o meu melhor no dia a dia, nos treinos. Isso eu acredito que eu faço, o professor vê também. Ele inclusive me elogia bastante. Eu acho que depende de cada jogo — comentou.

Uma das justificativas do treinador alviverde pela baixa aposta no futebol de Nenê é que com a idade que atingiu o jogador, dificilmente ele teria condições de atuar os 90 minutos com a mesma intensidade.

— Não tem como você falar assim: "Ah, poxa, vou poder jogar tantos minutos". Já joguei 45 minutos, joguei 30, joguei 20. Então, eu estou preparado para o que precisar. Aí vai dependendo do professor saber a hora certa de utilizar e saber o tanto exato que eu posso estar dentro de campo. Não importa se 20, 30, 40, 60. Não aconteceu ainda esse ano. Acho que é por isso que o torcedor se pergunta isso — declarou Nenê, que fez ainda uma ressalva:

— Mas eu acho que não tem nada assim: "Ah, ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo". Foi realmente as situações dos jogos, dos adversários. E com certeza, é claro que eu prefiro estar jogando e tudo, mas eu conversei com o Fábio, entendo tranquilamente.

Mesmo tendo respeitado a decisão de Matias de deixá-lo inclusive como a segunda opção no banco — Mandaca e Jean Carlos estão na frente na briga pela titularidade — Nenê deixou claro que não está satisfeito com sua situação no elenco.

— Mas ele (Fábio Matias) sabe que qualquer jogador, o dia que eu gostar de ficar no banco, eu tenho que parar de jogar, né? Mas eu respeito a decisão dele e conversamos. É um ambiente muito bom, sempre muito transparente. E acho que é isso que vale. O tempo mesmo é ele que vai dizer. Mas o que precisar, com certeza, eu estarei pronto — finalizou Nenê.

No jogo-treino diante do Glória, realizado na quinta-feira (1º), Nenê esteve em campo 30 minutos no Grupo 2 utilizado por Matias.