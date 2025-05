Conceitos, equilíbrio e organização: Técnico do Caxias detalha os primeiros ajustes após vitória

Agora, o treinador teve a primeira semana cheia antes de enfrentar o Figueirense. Com os três pontos, o ambiente mudou no Centenário e as atividades também. O técnico Júnior Rocha explicou como foi esse período com o elenco:

— Duas sessões seguidas de organização ofensiva, de iniciação de jogo, desde o tiro de meta, com construção também desde lá de trás, já com o jogo melhor elaborado, com as funções um pouco melhor definidas dentro do que a gente acha, que é o ideal com as características que a gente tem, sempre lembrando não que estava algo errado ou que não vinha fazendo, mas da nossa maneira a gente conseguiu colocar aí nessas duas últimas sessões bastante conteúdo de organização ofensiva.