Maior maratona de ciclismo amador do mundo acontece neste final de semana na Serra Gaúcha

Evento passará por algumas paisagens da Serra Gaúcha. Diego Amaral / @clickesporters / Divulgação

Vem aí a terceira edição da maior maratona de ciclismo amador do mundo na Serra Gaúcha. O GFNY Bento Gonçalves retoma sua realização na região. A prova ciclística passará por alguns municípios da Serra Gaúcha, neste domingo (4). O evento seria realizado no ano passado, mas por conta da enchente no estado foi adiado.

A competição integra o calendário mundial do Gran Fondo New York e reúne atletas de mais de 10 nacionalidades. Os atletas terão dois percursos: o longo, de 135,9 km (em formato competitivo), e o médio, de 76,9 km.

O percurso oferece uma verdadeira imersão nas belezas e riquezas culturais da Serra Gaúcha, com paisagens e uma conexão com a história local. A largada será dada em Bento Gonçalves, às 7h30min. O trajeto passará pela Igreja Pipa, um dos símbolos mais conhecidos da cidade, que marca o início da jornada.

Em seguida, os participantes seguirão pelos Caminhos de Pedra, uma das rotas mais tradicionais da região. A rota também passa por um importante marco histórico: a Ponte de Ferro, que foi destruída pelas enchentes de maio de 2024, mas que, com a união da comunidade local, foi restaurada.

Após atravessar a ponte, os atletas seguem em direção a Nova Roma do Sul. O percurso também levará os participantes a Pinto Bandeira.

O retorno para Bento Gonçalves é marcado pela famosa subida do Barracão, desafiando os atletas a enfrentarem a subida até a Alameda Fenavinho. Os últimos metros do percurso serão intensos, com cerca de 800 metros de subida que exigirão o melhor de cada participante.

A curva à direita leva os corredores até a Rua Frederico Grando e, finalmente, à Avenida Presidente Costa e Silva, onde a linha de chegada será cruzada, encerrando essa experiência épica pela Serra Gaúcha.

O público pode visitar a Expo Global Sports, feira que contará com expositores relacionados ao universo esportivo.

Trânsito