Com pênalti polêmico e falha defensiva, Juventude perde para o Inter no Beira-Rio

O Juventude sofreu a sua primeira derrota no Gauchão 2025. Em um duelo equilibrado e definido com gols de Borré, o Inter venceu o Papo por 2 a 0, na tarde deste sábado (25), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Com isso, o Verdão segue com três pontos e perdeu a liderança do Grupo C para o São Luiz, que chegou a quatro. A próxima partida do Juventude será na terça-feira (28), às 19h, contra o Guarany-Ba, no Estádio Alfredo Jaconi.

No duelo entre equipes da Série A do Brasileirão, o jogo começou estudado e com os ataques pressionando a saída de jogo do rival. A primeira finalização foi do Juventude. Aos seis minutos, o time alviverde girou a bola do lado esquerdo para o direito e Ewerthon arriscou rasteiro de fora da área. A bola passou rente à trave.

Com mais posse de bola e uma postura agressiva, o Ju encontrava espaços, quase sempre pelo lado esquerdo de ataque, mas não conseguia finalizar. A primeira chance colorada só aconteceu aos 23 minutos. Depois de cobrança de escanteio de Alan Patrick, Victor Gabriel desviou para fora na pequena área.

Neutralizando as principais armas ofensivas do adversário, o Ju só era de fato ameaçado nas bolas paradas. A única exceção foi aos 31 minutos. Wesley recebeu na ponta esquerda da grande área e tentou a finalização colocada. O chute rasteiro saiu fraco e Gustavo fez a defesa.

Aos 41, problema para o treinador alviverde. Em jogada na área, Gilberto sentiu uma lesão muscular e precisou ser substituído por Taliari. Nos acréscimos, novamente na bola parada, o Inter teve nova oportunidade. Após escanteio cobrado para a área, Kelvi tirou parcialmente e Thiago Maia bateu firme para boa defesa de Gustavo, no canto esquerdo.

Aos 50 minutos, a primeira polêmica da arbitragem. Em jogada entre Cipriano e Borré, os dois se seguravam na área e o defensor utiliza do braço para tirar o atacante da jogada. Rafael Klein foi chamado pelo VAR, Anderson Farias, para revisar lance e marcou o pênalti. Na cobrança, Borré fez 1 a 0.

SEGUNDA ETAPA

Na retomada do segundo tempo, o Ju voltou com duas mudanças: Daniel Giraldo e Giovanny nos lugares de Jean Carlos e Erick Farias. E o atacante entrou em campo levando perigo pelo lado esquerdo. Aos cinco, Giovanny deu um drible desconcertante em Aguirre e cruzou rasteiro, mas a bola foi desviada e ninguém apareceu para completar.

Em um jogo mais truncado e sem tantas chances de gol, o Inter chegou ao segundo em um vacilo coletivo da defesa alviverde. Em contra-ataque rápido, Alan Patrick lançou Borré entre os zagueiros, Gustavo saiu de forma precipitada e o centroavante colorado só desviou de pé direito para o gol vazio: 2 a 0.

Para tentar uma reação, o técnico Fabio Matias chamou o meia Nenê, que ingressou na vaga de Kelvi. O Juventude continuou com mais posse de bola, mas sem ser eficiente na conclusão das jogadas. Aos 32 minutos, a última troca foi com Batalla na vaga de Ênio.

Na primeira jogada do colombiano, ele avançou pelo meio e rolou para Nenê, que serviu Giovanny pelo lado esquerdo. O atacante bateu colocado e Anthoni fez a defesa.

Sem forças para pressionar e com o Inter administrando o resultado, a partida se encaminhou sem mudança no placar até o apito final.

FICHA TÉCNICA

Gauchão - 2ª rodada

Inter x Juventude

Estádio Beira-Rio

Inter

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Ronaldo, 30/2º) e Thiago Maia (Bruno Henrique, 12/2º); Alan Patrick (Yago Noal, 39/2º) e Wesley (Lucca, 30/2º); Wanderson (Vitinho, 12/2º) e Borré. Técnico: Roger Machado

Juventude

Gustavo; Ewerthon, Abner, Cipriano e Felipinho; Kelvi (Nenê, 25/2º), Jadson e Jean Carlos (Daniel Giraldo, int.); Ênio (Batalla, 32/2º), Gilberto (Taliari, 42/1º) e Erick Farias (Bariany, int.). Técnico: Fabio Matias