Uma dose de confiança para a missão quase impossível

Caxias avançou e vai encarar o Fluminense na Copa do Brasil. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

A classificação à segunda fase da Copa do Brasil foi fundamental para a sequência da temporada do Caxias. Entra uma verba importante na busca por reforços e o time ganha a oportunidade de mais um grande jogo no Centenário, no duelo contra o Fluminense.

Mas, de que forma a vitória em Dourados pode impactar no duelo diante do Inter, neste sábado? Primeiro, a missão é daquelas quase impossíveis. A diferença técnica entre os elencos, a vantagem no placar e o rendimento apresentado pelos dois times no Centenário deu a real noção da distância de ambos.

Mas é futebol. E ele proporciona histórias e viradas improváveis. Só que para isso o Caxias precisará fazer um jogo muito acima da média, além de contar com um Inter "sentado na vantagem". Para que a primeira parte desse cenário se desenhe, o avanço na Copa do Brasil é também uma injeção de confiança. E, sem qualquer tipo de peso ou responsabilidade, o Grená poderá jogar de forma mais leve no Beira-Rio.