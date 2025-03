O melhor Juventude de 2025 pode derrubar o Grêmio na semifinal

O melhor Juventude da temporada de 2025 precisa ressurgir. A amostragem ainda é pequena, mas a largada no Gauchão fez o torcedor jaconero confiar no bicampeonato estadual. Era e continua sendo possível.

Se competir, se não deixar o Grêmio jogar com tanta facilidade, como foi no segundo tempo da Arena, o Juventude pode sim voltar à final do Gauchão. Dentro do seu melhor futebol, é possível aprontar mais uma vez.