O último ato do Caxias no Gauchão confirmou que o time pode ser mais competitivo

Equipe de Pedro Cuiabá (C) terá grande desafio contra o Fluminense, na Copa do Brasil

O Caxias se despediu do Campeonato Gaúcho na semifinal. Perdeu duas vezes para o Inter, algo até natural por conta da distância financeira das equipes. Agora, tentará surpreender o Fluminense, quarta-feira (5), em duelo único pela segunda fase da Copa do Brasil.

E, talvez, a grande notícia das semifinais do Estadual esteja na postura apresentada pelo Caxias em boa parte do confronto no Beira-Rio. Sem um centroavante e com atacantes oscilando em suas atenções, Luizinho Vieira promoveu uma mudança tática, fortaleceu o meio-campo e deu mais liberdade para Tomas Bastos e Calyson.