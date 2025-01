Ronaldo fala sobre estreia pelo Inter no Gauchão: "Muito feliz"

Ronaldo foi contratado junto ao Juventude. Inter, Divulgação

Contratado por indicação do técnico Roger Machado, o ex-Juventude Ronaldo comemorou a estreia com a camisa colorada e a vitória no Beira-Rio neste sábado (25) sobre o clube de Caxias do Sul. Ele não iniciou a partida, mas entrou no segundo tempo.

— Muito feliz com a estreia, mais ainda por ter saído vitorioso. Eu acho que aos poucos a gente vai encaixando a questão do que o professor pede, o que professor quer. Agora é dar sequência no Gauchão — disse.

O volante também comentou sobre como foi enfrentar o antigo clube. Questionado se deu alguma dica sobre como jogar contra o Juventude, explicou que Roger também conhecia muito bem o adversário, por ter treinado o time antes de ir para o Inter, mas que, se os companheiros precisassem, ele também ajudaria.

— Eu procuro conversar com todos (os outros jogadores), procuro analisar também bastante o Fernando, o cara é multicampeão. Óbvio que a gente tenta extrair o máximo, tentar meu espaço para poder ajudar o Internacional — completou.