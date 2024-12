Nascido em Gaspar (SC), Jaime Spengler tem 64 anos. Ingressou na Ordem dos Frades Menores em 20 de janeiro de 1982, pela admissão no Noviciado na cidade de Rodeio (SC). Cursou Filosofia no Instituto Filosófico São Boaventura, de Campo Largo (PR), e Teologia no Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis (RJ), concluindo este último no Instituto Teológico de Jerusalém, em Israel.