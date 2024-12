Na véspera de se tornar cardeal, dom Jaime Spengler celebra missa no Vaticano nesta sexta-feira

Dom Jaime Spengler foi nomeado cardeal em 6 de outubro. Arquidiocese de Porto Alegre / Divulgação

Um dia antes do consistório, que é a celebração oficial de criação de um grupo de 21 novos cardeais, dom Jaime Spengler celebrará uma missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O momento desta sexta-feira (6) não será transmitido e, segundo o arcebispo metropolitano de Porto Alegre, é reservado apenas para conhecidos.

Os participantes fazem parte de um grupo da Arquidiocese de Porto Alegre que viajou à Itália para fazer uma peregrinação em Roma, com o objetivo de acompanhar o cardinalato.

— É um momento mais familiar, com os mais próximos, antes do consistório que ocorre no sábado (7) — explica dom Jaime Spengler.

Missa será realizada na Basílica de São Pedro, marco religioso do Vaticano. ADOBE STOCK / ADOBE STOCK

Essa não é a primeira vez que o atual presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) celebra uma missa no Vaticano. Em fevereiro deste ano, Dom Jaime e outros presbíteros do clero de Porto Alegre concelebraram uma Santa Missa no país.

O momento mais esperado do final de semana é o consistório, que será realizado no sábado. É neste dia que dom Jaime e outros 20 representantes da Igreja Católica, de diferentes países do mundo, se tornarão cardeais. A celebração, que ocorre ao meio-dia, no horário de Brasília, será transmitida pelo site Vatican News e pelo canal Rede Vida, na televisão.