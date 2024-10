Entrevista na Gaúcha Notícia

"Espero continuar em Porto Alegre, fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, servindo da melhor forma possível", diz Dom Jaime Spengler, nomeado cardeal

Arcebispo da Arquidiocese de Porto Alegre foi pego de surpresa com o anúncio do papa Francisco no domingo (6). Cerimônia no dia 8 de dezembro vai oficializar a nomeação

07/10/2024 - 10h41min Atualizada em 07/10/2024 - 10h43min