Relembre como o Carnaval foi festejado pelos gaúchos ao longo das décadas; veja vídeo e fotos

O Carnaval é uma festa de cores, batuques e memórias que atravessam gerações. Zero Hora volta ao passado com imagens para contar, desde década de 1960 , como essa festa popular se reinventou sem perder sua essência.

Os carnavais no RS através dos anos

Década de 1950

Os blocos de rua tomavam conta do Carnaval nessa época. O que se destaca são as roupas mais comportadas. A "rainha da festa", diferente dos tempos atuais, usava vestido longo, bem mais conservador . Mas entre os foliões, a criatividade nas fantasias já imperava.

Década de 1960

O Carnaval gaúcho era marcado pelos eventos de sucesso, como o Baile dos Artistas , que ocorria ali na Rua João Teles e os bailes infantis no antigo Ginásio da Brigada Militar, consolidando a festa como um dos principais eventos culturais do estado. Em todo o Estado, a celebração da alegria era composta pelas marchinhas, muitas destas, compostas e interpretadas por Lupicínio Rodrigues .

Os desfiles, ainda tímidos, eram realizados na porto-alegrense Avenida Borges de Medeiros, com bastante público e muita folia. As festas nos clubes eram as de maior interesse, com foliões, música, fantasias e muita diversão.