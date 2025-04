Voo direto de Lisboa para Porto Alegre pousa no aeroporto Salgado Filho, marcando retomada da operação

O primeiro voo direto entre Lisboa e Porto Alegre, desde a enchente do ano passado , pousou no aeroporto Salgado Filho por volta das 22h38min desta terça-feira (1º).

O serviço havia sido interrompido há cerca de 11 meses, devido à enchente de maio do ano passado, que provocou o fechamento do aeroporto Salgado Filho .

— Esse voo é o sinal da recuperação da catástrofe que abateu o Estado do RS. Estamos num Estado vibrante, com economia saudável, com povo feliz e que quer viajar para a Europa e que também recebe muitos europeus — afirmou.

Com a retomada desta operação, a TAP passará a oferecer três voos semanais na rota a partir de Porto Alegre . Ainda assim, a companhia seguirá operando os voos diretos já existentes a partir do aeroporto de Florianópolis.

Rumo a Portugal

O primeiro voo no sentido oposto, de Porto Alegre para Lisboa, saiu do Salgado Filho às 0h15 desta quarta-feira (2), e deverá transportar 180 passageiros .

Entre eles está a professora de matemática aposentada Cidonia Busatta, 57 anos, que embarca para o casamento de uma prima. Para além da festividade, ela pretende aproveitar a viagem para explorar a cultura e a história de Portugal, com as quais ela conta ter raízes genealógicas.

— Eu não tinha viajado depois da enchente. Quando eu entrei aqui me deu uma emoção. É uma oportunidade poder ir para Portugal em uma viagem direta depois de tudo o que aconteceu, depois de tudo que a gente sofreu. Nós estamos pisando em um lugar reconstruído , que agora está recebendo pessoas de diversos lugares do mundo — relatou.

Conexão cultural

O voo também foi marcado pela presença de um grupo de jornalistas portugueses que viajaram ao Estado na aeronave. Eles devem ficar no RS durante uma semana e participarão de uma programação para conhecer lugares na Serra, no Vale do Taquari e no Pampa.