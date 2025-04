Grêmio cede empate ao Vitória e desperdiça chance de deixar o Z-4 do Brasileirão

A sina do Grêmio de não vencer como visitante no Brasileirão persiste. Após três jogos fora da Arena, nenhum triunfo. No Barradão, na noite deste domingo (27), o Tricolor mais uma vez jogou pouco e empatou em 1 a 1 com o Vitória. Jemerson abriu o placar da partida, mas Carlinhos empatou no segundo tempo. O resultado mantém o time de Mano Menezes na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com cinco pontos após seis jogos.

Gol de Jemerson abre o placar

Após a estreia com empate na Argentina, Mano fez novas mudanças na escalação para o jogo do Brasileirão. Wagner Leonardo e Marlon retornaram ao time titular, com as saídas de Kannemann e Lucas Esteves. Mas outras duas mexidas também foram testadas pela comissão técnica. Desgastado, João Pedro deu lugar a Igor Serrote. E Cristaldo, elogiado pela participação contra o Godoy Cruz, ganhou a vaga de Monsalve.

Como também aconteceu na Argentina, o Grêmio foi pouco inspirado ofensivamente no primeiro tempo contra o Vitória. Só Braithwaite ficava no campo de ataque. Edenilson e Kike Olivera eram mais assessores de Igor Serrote e Marlon do que atacantes. E Cristaldo via a bola passar em chutões do campo de defesa para o ataque, mas sem coordenação.

O primeiro lance de perigo foi uma investida de Gustavo Mosquito contra o lado direito defensivo do Grêmio. O atacante passou por Serrote e Jemerson, mas a finalização saiu ao lado do gol de Volpi.

O Grêmio, em chute de fora da área de Cristaldo, respondeu a ameaça dos donos da casa. A finalização rendeu um escanteio. E, após a cobrança, o Tricolor abriu o placar.

Wagner Leonardo cabeceou sozinho entre os marcadores do Vitória. A bola achou Jemerson, que dominou e tocou para o gol aos 20 minutos. Em desvantagem, a equipe de Thiago Carpini começou a rondar a área do Grêmio. Principalmente em cruzamentos buscando Janderson.

Mas os donos da casa não conseguiram criar nenhuma situação perigosa para Tiago Volpi, apesar do volume de jogo maior nos minutos finais da primeira etapa.

Carlinhos empata no segundo tempo

De olho nos espaços dados pelo Grêmio, o Vitória voltou com dois atacantes a mais para o segundo tempo. Carlinhos, ex-Flamengo, e Fabricio, ex-Grêmio, para forçar a linha defensiva.

Aos quatro minutos, o Tricolor colocou a bola no chão e foi perigoso. Villasanti, Braithwaite e Cristian Olivera tabelaram. O lance começou no meio-campo e terminou na área do Vitória, mas Lucas Arcanjo se antecipou bem e tirou a bola dos pés do centroavante gremista.

Mano viu o adversário melhor e resolveu fazer duas mudanças. Trocou Edenilson e Cristaldo por Monsalve e Nathan.

Em cobrança de falta, aos 18 minutos, o Grêmio criou outra chance. Wagner Leonardo cabeceou e Jemerson não conseguiu finalizar para o gol.

O Vitória foi mais eficiente na sua oportunidade em bola parada. Após lançamento lateral em direção à área, Volpi errou o tempo da bola e Carlinhos cabeceou sem ninguém para impedir o gol, aos 21 minutos.

Na saída de bola, o Grêmio quase marcou o segundo. Monsalve lançou Braithwaite. O centroavante invadiu a área e cruzou. Cristian Oliveira arriscou da pequena área, mas mandou por cima do gol.

O Vitória não conseguiu a virada por uma falta de pontaria de Fabrício. A defesa gremista afastou mal e o atacante da equipe baiana teve a chance de finalizar. Mano mexeu novamente no time. Cuéllar e André Henrique entraram nos lugares de Villasanti e Braithwaite. A última intervenção do técnico foi a entrada de Aravena. Kike Oliveira saiu.

Nathan roubou a bola no campo de ataque e criou a melhor chance da noite. O meia chutou, André Henrique aproveitou o rebote e Aravena perdeu o gol de dentro da pequena área. Um gol que custou dois pontos e a saída da zona de rebaixamento para o Tricolor.

Sem brilho, o Grêmio tentou buscar o segundo gol nos minutos finais. Só que faltou competência para conseguir encontrar espaços na defesa do time da casa. Resta a esperança de que a comissão técnica encontre respostas até o jogo da próxima quarta-feira (30), contra o CSA, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Assista à entrevista de Mano Menezes:

Veja o comentário de Cesar Cidade Dias após o empate com o Vitória:

Brasileirão – 6ª rodada – 27/4/2025

Vitória (1)

Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ronald, Pepê (Baralhas, 10'/2º) e Matheuzinho (Ricardo Ryller, 43'/2ºT); Erick (Fabricio, INT), Gustavo Silva (Carlinhos, INT) e Janderson (Lucas Braga, 28'/2ºT). Técnico: Thiago Carpini.

Grêmio (1)

Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti (Cuéllar, 29'/2ºT); Cristian Olivera (Aravaena, 39'/2ºT), Cristaldo (Nathan, 13'/2ºT) e Edenilson (Monsalve, 13'/2ºT); Braithwaite (André Henrique, 29'/2ºT). Técnico: Mano Menezes.

GOLS: Jemerson (G), aos 20min do 1º tempo; Carlinhos (V), aos 20min do 2º tempo.

Jemerson (G), aos 20min do 1º tempo; Carlinhos (V), aos 20min do 2º tempo. CARTÕES AMARELOS: Pepê, Carlinhos, Claudinho e Matheuzinho (V); Villasanti (G).

Pepê, Carlinhos, Claudinho e Matheuzinho (V); Villasanti (G). ARBITRAGEM: Felipe de Lima, auxiliado por Guilherme Camilo e Felipe Alan de Oliveira (trio mineiro); VAR: Rafael Traci (SC).

Felipe de Lima, auxiliado por Guilherme Camilo e Felipe Alan de Oliveira (trio mineiro); VAR: Rafael Traci (SC). PÚBLICO: 18.688 pessoas.

18.688 pessoas. RENDA: R$ 435.000.

R$ 435.000. LOCAL: Barradão, em Salvador.

Próximo jogo

Quarta-feira, 30/4 – 21h30min

CSA x Grêmio

Estádio Rei Pelé – Copa do Brasil (3ª fase)