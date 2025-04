Vitória 1x1 Grêmio: veja os gols da partida pelo Brasileirão

Vitória e Grêmio empataram em 1 a 1 pelo Brasileirão. FELIPE ALVES / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Grêmio empatou em 1 a 1 com o Vitória, no Barradão, neste domingo (27). O jogo foi válido pela sexta rodada do Brasileirão.

O Tricolor saiu na frente, com Jemerson, ainda no primeiro tempo, aos 20 minutos. Na etapa final, aos 20, o Vitória empatou, com Carlinhos.

O resultado mantém o time de Mano Menezes na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com cinco pontos. A equipe volta a campo na quarta-feira (30), às 21h30min, contra o CSA. O duelo é válido pela Copa do Brasil.

Confira os gols de Vitória 1x1 Grêmio