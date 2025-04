Mais uma queda Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Fábio Carille é demitido do Vasco após derrota para o Cruzeiro

Com terceira derrota no Brasileirão, treinador é desligado do cargo

27/04/2025 - 22h03min Compartilhar Compartilhar