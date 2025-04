Brasil é campeão do Sul-Americano de Atletismo

A equipe vencedora do 4x400 metros. Gustavo Alves / Divulgação/CBAt

O Brasil é o campeão da 54ª edição do Campeonato Sul-Americano de Atletismo, encerrado neste domingo (27), em Mar del Plata, na Argentina. A equipe brasileira manteve a hegemonia de títulos do continente somando 477 pontos na classificação geral. A Colômbia ficou com o vice-campeonato (184) e o Chile garantiu a terceira posição (146 pontos).

Nas provas deste domingo, os brasileiros subiram no pódio em 21 oportunidades, com nove ouros, 10 pratas e dois bronzes. No geral, a seleção faturou 52 medalhas (20 de ouro, 19 de prata e 13 de bronze).

Dobradinhas e recorde

Jucilene quebrou recorde no dardo. Gustavo Alves / Divulgação/CBAt

O primeiro ouro do dia veio no lançamento do dardo feminino. Jucilene sales de Lima (IEMA-SP) venceu com 62m32cm, novo recorde do campeonato. Daniella Nisimura Lorenzon (União Catarinense de Atletismo-SC), com 60m12cm foi bronze. A equatoriana Yulexy Angulo, com 62m25cm, faturou o bronze.

No salto com vara feminino uma dobradinha de ouro e prata. Juliana Campos (Praia Clube-MG) foi a campeã com 4m30cm, enquanto Isabel Demarco (Instituto de Atletismo Balneário Camboriú-SC) saltou 4m27cm para ficar em segundo. Com 3m20cm, a argentina Aldana Garibaldi fechou o pódio.

Thiago Moura (Pinheiros-SP) e Fernando Carvalho Ferreira (IEMA-SP) levaram ouro e prata, respectivamente, no salto em altura masculino. O campeão atingiu a marca de 2m16cm, três centímetros à frente do segundo colocado. O uruguaio Sebastian Daners, com 2m10cm, ficou com o bronze.

Uma terceira dobradinha aconteceu no arremesso do peso. Com 20m65cm, William Dourado (Praia Clube-MG) levou o ouro, superando os 20m28cm de Wellinton da Cruz Filho (Associação Atlética Banco do Brasil-AABB-PR), prata. O argentino Juan Manuel Arrieguez, com 18m78cm, garantiu o bronze.

Já nos 100 m com barreiras feminino, Ketiley Batista (ASP Pindamonhangaba-SP) cravou 13seg22 para ficar com o ouro. Vitória Sena (Praia Clube-MG) fez 13seg55 e assegurou o bronze, atrás da colombiana Maria Alejandra Rocha, prata com 13seg42.

Pedro Henrique Nunes (Pinheiros-SP) foi o vencedor do lançamento do dardo, com 77m92cm. O colombiano Billy Williams (76m73cm) e o paraguaio Anthony Flaming (76m60cm) levaram prata e bronze, respectivamente. Outro brasileiro, Arthur Monteiro Curvo (AABB-MT) fez 73m45cm e terminou em quarto lugar.

Mais três ouros

Eduardo Ribeiro Moreira (Pinheiros-SP) fez 1min50seg46 para levar a medalha de ouro nos 800 metros. O venezuelano Jose Maita (1min50seg93) e o peruano Marco Vilca (1min50seg93) faturaram prata e bronze, respectivamente. Guilherme Orenhas (IA Balneário Camboriú-SC) finalizou em sétimo.

Nos revezamentos duas vitórias brasileiras. No 4 x 100 metros feminino, o time formado por Gabriela Silva Mourão (Pinheiros-SP), Daniele Campigotto (Clube de Atletismo Chapecó-SC), Lorraine Martins (Pinheiros-SP) e Vanessa Sena dos Santos (AD Centro Olímpico-SP) fez 44seg35 para ficar à frente de Equador (45seg04) e Argentina (46seg57).

Tiago Lemes da Silva (Praia Clube-MG), Lucas da Silva Carvalho (Pinheiros-SP), Jadson Soares de Lima (Pinheiros-SP) e Elias Oliveira dos Santos (Praia Clube-MG) venceram o 4 x 400 metros masculino com 3min07seg40. Argentina (3min08seg77) e Venezuela (3min09seg18) completaram o pódio.

Pratas e bronzes

No heptatlo, as brasileiras Roberta Almeida dos Santos (Pinheiros-SP) e Tamara Alexandrino (Praia Clube-MG) conquistaram prata e bronze.

Lissandra Maysa Campos (Instituto Vicente Lenílson-MT) foi prata no salto em distância feminino, com 6m48cm. A campeã foi a colombiana Natalia Linares, com 6m81cm. Leticia Oro Melo (Sogipa-RS), com 6m36cm, terminou na quarta posição.

Mayara dos Santos Leite (Pinheiros-SP), com o tempo de 2min05seg33, ficou com a prata nos 800 m feminino. A campeã foi a uruguaia Deborah Rodríguez, com 2min04seg70. Flávia Maria de Lima (Praia Clube) foi a nona colocada.

Nos 110 m com barreiras, a vitória foi do chileno Martín Saenz, com 13seg51. O brasileiro Thiago Resende Ornelas (Associação Esportiva Taubaté de Atletismo-SP), fez 13seg63, e ficou com a prata. Eduardo de Deus (Praia Clube-MG) acabou na quarta colocação.

Campeã dos 100 m, a carioca Vitória Rosa (Pinheiros-SP) foi prata nos 200 metros. Com 23s3g25, ela terminou empatada com a equatoriana Gabriela Suárez. O ouro foi para Nicole Caicedo, do Equador, que venceu com 23seg07.

Janio Marcos Varjão (Barra do Garças Associação de Atletismo) correu os 5 mil metros em 13min55seg88 e foi prata. O ouro ficou com o colombiano Carlos Andrés San Martín, que cronometrou 13min54seg34.