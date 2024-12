A proposta irrecusável na mesa do Inter

A proposta do mundo árabe para contratar Gabriel Carvalho chegou . E está confirmada a quantia a ser paga: US$ 22 milhões. É para vender na hora .

Mas como brotam notícias de que o Inter não paga as mensalidades estipuladas ao comprar jogadores, outros clubes podem ter má vontade de negociar com o Colorado. É uma situação que precisa ser resolvida com muita velocidade.