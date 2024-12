As movimentações na janela assustam a torcida do Inter

Torço para que Wesley não seja vendido pelo Inter . Por ter muitos parceiros nos direitos administrativos do jogador, o que ficaria para o clube não chegaria a ter um grande impacto financeiramente.

A importância dele no time colorado é muito grande. É uma peça que faz uma enorme diferença, incluindo gols.

Preocupação

São muitas as dívidas, com uma grande necessidade de fazer dinheiro. Faltam propostas.

A venda de Gabriel Carvalho, se acontecer no preço que estão falando, poderá recolocar o clube no caminho da tranquilidade financeira. Mas será que vai acontecer?

