O grande negócio do Inter

Inter renovou o vínculo com fornecedora de material esportivo. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Os clubes sul-americanos fecham parcerias com empresas de materiais esportivos há muitos anos. O Inter fez contrato com a Adidas até 2029 e dobrou o faturamento com este vínculo.

Como tem longa duração, conseguiu também a correção do dinheiro que será pago.

No domingo (22), escrevi aqui que o presidente Alessandro Barcellos estava antecipando receitas. Mas o Victor Grunberg, vice-presidente do clube, me ligou para esclarecer que o dinheiro será pago por ano, ou seja, os futuros dirigentes poderão contar com esta receita.

Sendo assim, considero um grande negócio. O marketing do Inter está correndo muito porque precisa trazer dinheiro para enfrentar o bando de papagaios que rondam o clube.