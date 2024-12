Libertados na Venezuela 2 profissionais de imprensa presos em crise pós-eleitoral

As autoridades da Venezuela libertaram um cinegrafista e um repórter, que foram detidos durante os protestos contra a contestada reeleição do presidente Nicolás Maduro, informou, nesta terça-feira (24), o Sindicato de Trabalhadores da Imprensa (SNTP).

O cinegrafista do canal online VPI Paúl León, e o repórter gráfico Yousner Alvarado foram "libertados" pelas autoridades, informou o SNTP no X.

Ambos foram detidos enquanto cobriam as manifestações após as eleições de 28 de julho. O cinegrafista foi libertado durante a manhã, enquanto Alvarado foi solto na semana passada.

No sábado também foi solta a jornalista Ana Carolina Guaita, do site La Patilla, que cobriu a derrubada de uma estátua do presidente falecido Hugo Chávez na cidade costeira de La Guaira, vizinha a Caracas, no âmbito das manifestações.