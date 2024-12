10 jogadores que estão na MLS e podem pintar no futebol brasileiro

Rafael Navarro foi um dos destaques da MLS na temporada passada. Sydney Kohne / Colorado Rapids / Divulgação

Uma das ligas que mais cresce no futebol é a Major League Soccer (MLS). O campeonato profissional dos Estados Unidos está cheio de brasileiros e atletas de outros países da América do Sul. Dessa forma, uma ótima oportunidade de encontrar bons jogadores que podem atuar no Brasil em alto nível.

O Palmeiras, por exemplo, contratou o uruguaio Facundo Torres para 2025. Ele foi um dos destaques do Orlando City na MLS. Veja outros nomes que serviriam para o clubes brasileiros vindo dos Estados Unidos:

Rafael Navarro

O atacante de 24 anos teve passagem por Botafogo e Palmeiras, antes de ser negociado com o Colorado Rapids. Na temporada passada, Navarro disputou 43 jogos, marcou 17 gols e ainda distribuiu duas assistências. De acordo com o Transfermarkt, o atacante está avaliado em US$ 5,2 milhões (R$ 32 milhões, na cotação atual).

Léo Chú

Ex-atacante do Grêmio, Léo Chú foi vendido ao Seattle Sounders em 2021. Desde então, ele vem se adaptando na MLS. Na última temporada foram 19 jogos, um gol e duas assistências. O Fluminense já demonstrou interesse no jogador para 2025 e o seu valor de mercado é de US$ 3,6 milhões (R$ 22,4 milhões).

Thiago Martins

O zagueiro de 29 anos está nos Estados Unidos desde 2022, após passagens por Palmeiras, Paysandu, Bahia e futebol japonês. Atualmente, no New York City, Thiago Martins é titular e passa segurança na defesa. Ele disputou 40 jogos na temporada passada e marcou um gol. Para ser negociado, seu valor é de US$ 2,6 milhões (R$ 16 milhões) e seu contrato vai até o final de 2025, podendo significar um retorno em breve ao Brasil.

Guilherme Biro

Na lateral-esquerda, Biro é um dos destaques do Austin FC. O jogador de 24 anos, que atuou no Brasil por Coritiba e Mirassol, fez 34 partidas na temporada e marcou três gols. Ele está avaliado em pouco mais de US$ 1 milhão (R$ 6,1 milhões).

Luciano Acosta

O meia-atacante de 30 anos do FC Cinicinnati foi um dos destaques da última edição da MLS. O argentino marcou 14 gols e deu 18 assistências, em 37 partidas disputadas na temporada ássada nos Estados Unidos. Acosta está avaliado em US$ 8,3 milhões (R$ 51 milhões).

Santiago Moreno

Aos 24 anos, Moreno é sinônimo de velocidade e habilidade na MLS. O colombiano atua pelo Portland Timbers e pode jogar pelo lado direito, como um ala mais ofensivo, ou pela esquerda, cortando para o meio em busca da finalização. Ele disputou 35 jogos na última temporada, marcando sete gols e distribuindo nove assistências. Moreno está avaliado em US$ 3,6 milhões (R$ 22,3 milhões).

Diego Rossi

O uruguaio de 26 anos é o cérebro do Colombus Crew. Em 41 jogos, Rossi marcou 18 gols e deu oito assistências na última temporada. Cria do Peñarol, do Uruguai, o meia já passou pelo futebol turco, mas é nos Estados Unidos onde se firmou. Para quem tiver interesse, seu valor é de US$ 8,3 milhões (R$ 51 milhões).

Santiago Rodríguez

Outro uruguaio bom de bola e que tem características parecidas com Rossi é Santiago Rodríguez, de 24 anos, que atua pelo New York City. Revelado pelo Nacional, ele foi comprado pelo Montevideo City Torque, que pertence ao Grupo City. O meia disputou 40 jogos, marcou 16 gols e distribuiu seis assistências na temporada passada. O valor estipulado de Rodríguez é US$ 4,6 milhões (R$ 28 milhões).

Andrés Cubas

Para quem busca um volante marcador, o paraguaio Cubas, de 28 anos, é uma boa opção da MLS. Ele atua pelo Vancouver Whitecaps e fez 36 partidas na temporada. O jogador não costuma chegar muito no ataque, por isso não marcou nenhum gol, mas deu duas assistências. Cubas está avaliado em US$ 4,1 milhões (R$ 25 milhões).

Patrickson Delgado