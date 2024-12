Ex-Grêmio entra na mira do Fluminense para 2025

O ex-atacante do Grêmio Léo Chú voltou a ser um objetivo do Fluminense . Atualmente no Seattle Sounders, dos Estados Unidos, ele interessa ao clube carioca, conforme disse o jornalista Victor Lessa.

A informação é de que o atleta de 24 anos é visto com bons olhos pelo Flu, que já tentou a contratação dele no início do ano, mas as negociações não avançaram. O clube estadunidense também estaria disposto a liberar Chú.