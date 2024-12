A lista tríplice de treinadores no horizonte do Grêmio

O Grêmio confirmou que tem conversas adiantadas com o futuro treinador do time. Informações dão conta, inclusive, qu e existem três nomes envolvidos em possíveis negociações . A diretoria pretende anunciar o novo técnico ainda nesta semana , e esse ponto determina que essa lista vá perdendo nomes nas próximas horas.

Os nomes de Marcelo Gallardo e Juan Pablo Vojvoda apareceram neste domingo como possíveis sondagens, mas ambos teriam sido descartados rapidamente. Luís Castro, ex-Botafogo, é um nome forte e respeitado, mas uma situação contratual com os árabes pode atrasar muito o negócio. Hernán Crespo e Matías Almeyda, antes descartados, voltaram a aparecer no noticiário da Argentina como se estivessem com conversas abertas com o Tricolor.