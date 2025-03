Quinteros precisa conversar com Mano Menezes sobre o Gre-Nal

Mano, que hoje está no Fluminense, amarrou o Inter de Abel Braga em 2006 e celebrou com a torcida tricolor. Júlio Cordeiro / Agencia RBS

O trabalho inicial de Gustavo Quinteros no Grêmio está sendo de bom nível. A equipe tricolor tem mostrado avanços coletivos, com uma forma de atuar com mais intensidade e força.

A parte da estratégia, no entanto, ainda carece de reparos e aí é que entra Mano Menezes e os conselhos que a historia pode trazer.

O atual treinador do Grêmio parece tentar manter uma forma única de atuar e não se adapta jamais ao adversário, mesmo quando as coisas não caminham bem dentro do campo.

O jogo contra o Juventude, por exemplo, teve muito desta conduta. Mesmo com a vantagem, o Tricolor tomou bolas longas nas costas dos zagueiros e viu riscos surgirem de forma desnecessária. O resultado negativo passou muito por essa dificuldade.

Show de estratégia

Nos Gre-Nais, esses erros podem ser definitivos e a história dos clássicos tem exemplos que Quinteros deveria conhecer. Em um deles, no título do Grêmio em 2006, Mano Menezes deu um show de estratégia nos dois enfrentamentos e levou o Tricolor ao título do campeonato.

O atual treinador do Fluminense escalou laterais improvisados como meias e amarrou o time de Abel Braga. O Grêmio, mesmo com uma equipe mais frágil, deixou o Beira-Rio festejando junto da sua torcida uma competição muito difícil.

Leia Mais Como Quinteros pretende preparar Gustavo Martins para ser titular no Gre-Nal

Os jogos das próximas duas semanas precisam de um Grêmio que possa surpreender o adversário e Gustavo Quinteros tem essa obrigação.

A lembrança de 2006 e do show de Mano Menezes sempre deve ser considerada e o novo treinador precisa conhecer um pouco mais das nossas histórias e façanhas.