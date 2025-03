A grande balela do Gauchão e o verdadeiro sentido do futebol

Chega uma hora que é futebol na essência, na bola e nos boleiros. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A prática de pressionar o contexto esportivo não é uma novidade. Demonstrar indignação com a arbitragem ou em relação a uma ou outra opinião é uma prática comum, e caminha de mãos dadas com o fracasso e com o medo. No final, todos sabem que esse tipo de ação não ganha jogo algum.

A grande discussão sobre o atual estágio do futebol no Rio Grande do Sul, que coloca todos sob a espada da dúvida, alimenta pequenos ambientes e revela pouca sobre o que realmente interessa. O campo de jogo, sobretudo no que diz respeito aos jogadores, tem uma outra forma de encarar decisões como a que iremos enfrentar.

Os atletas sabem que quem irá decidir o Gauchão estará dentro do campo. Os times tem bons talentos e precisarão deles para colocar vantagem na decisão. Dois Gre-Nais como esses precisam de protagonistas e isso que será colocado a prova já no próximo sábado (8).

Grêmio e Inter podem falar e pedir o que quiserem, que nada disso será importante a partir do apito inicial do árbitro. Chega uma hora que é futebol na essência, na bola e nos boleiros. Braithwaite, Valencia, Olivera, Alan Patrick... os clássicos decisivos serão, no final de tudo, decididos por eles, e todas as frases virarão pó exatamente no momento que a bola rolar.