Presidente do Santos confirma tentativa do Grêmio por Soteldo: "Pediu parcelamento, inclusão de jogadores"

Presidente do Santos não aceitou propostas do Grêmio Santos / Divulgação

O futuro de Soteldo está cada vez mais distante do Grêmio em 2025. Nas últimas horas, novos interessados pelo atacante venezuelano surgiram e o próprio presidente do Santos, Marcelo Teixeira, esclareceu a situação envolvendo o futuro do atleta. O Grêmio, por sua vez, já tentou o parcelamento do valor exigido ou a inclusão de jogadores no negócio.

Dono de 100% dos direitos do venezuelano, o Santos não abre mão de receber os 5 milhões de dólares (R$ 30 milhões) estipulados em contrato para a permanência de Soteldo na Arena. A negociação envolve a compra de 50% dos direitos do jogador. Na noite deste sábado (14), em entrevista ao programa Esporte por Esporte, o presidente Marcelo Teixeira falou sobre o atleta.

— O novo técnico (do Santos) tem interesse no Soteldo, quer a integração. Mas a direção tem certas restrições, não em relação à parte técnica. O que ficou no passado, aconteceu. O Grêmio já pediu parcelamento, inclusão de outros jogadores, mas o Santos não aceita. O Santos quer o valor que está em contrato pelos 50%. Se o Grêmio exercer esse direito, vamos respeitar. Caso não, há a possibilidade da integração do Soteldo. Tudo vai passar por uma avaliação — disse o presidente Marcelo Teixeira.

Nas últimas horas, inclusive, o Grêmio ganhou mais um concorrente na disputa pela permanência do jogador. O Cruzeiro, assim como o Corinthians, teria demonstrado interesse na contratação do atacante, que tem vínculo de empréstimo com o Tricolor até o próximo dia 31 de dezembro.