Grêmio decide liberar goleiro

Jovem terá que procurar clube para jogar na próxima temporada. Renan Jardim / Grêmio/Divulgação

O Grêmio decidiu pela não renovação de contrato do goleiro Felipe Scheibig. Inicialmente contratado para as categorias de base do clube, o jovem de 24 anos buscará outro clube para atuar na próxima temporada. Seu contrato termina no próximo dia 31.

Felipe atua no Grêmio desde 2021, quando deixou o time do Três Passos, no interior do Estado, para defender o Tricolor. Sem grandes oportunidades no elenco principal, Scheibig não conseguiu destaque na passagem por Porto Alegre.

No início deste ano, o Grêmio emprestou o jovem para o Vila Nova-GO. Pelo clube goiano, o goleiro de 1,96m também não foi utilizado e teve seu retorno para o Tricolor antecipado. Ele chegou a disputar algumas partidas pela Copa FGF.

Para 2025, o Tricolor contará no seu elenco com os goleiros Marchesín, Caíque, Gabriel Grando, Thiago Beltrame, Adriel e Brenno. No entanto, existe a possibilidade de que os dois últimos sejam recolocados no mercado.