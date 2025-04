Com garotos da base, Grêmio define lista de 50 inscritos na Copa Sul-Americana; veja os nomes

Lista de inscritos do Grêmio foi confirmada pela Conmebol

O Grêmio definiu a lista de inscritos para a Copa Sul-Americana . Conforme divulgado da Conmebol, o Tricolor registrou 50 nomes, incluindo mais de 15 garotos da base. O único atleta do grupo principal que ficou fora é o lateral Mayk , que está entregue ao departamento médico e não tem previsão de liberação.

No mais, a nominata não tem surpresas. Como a competição continental permite um número alto de inscrições , jogadores ainda não aproveitados por Gustavo Quinteros, como os volantes Tiaguinho e Bernardo Zortea e os atacantes Riquelme, Arnaldo e Jardiel, foram incluídos.

Entre as novidades, destaque para o atacante Alexsandro, 19 anos, buscado no Vitória para a base tricolor como uma contrapartida pela negociação do volante Pepê.