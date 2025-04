Teto da esplanada da Arena do Grêmio cede após temporal em Porto Alegre

A Arena do Grêmio foi afetada pelo temporal que atingiu Porto Alegre na tarde desta segunda-feira (31).

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível perceber que o teto da marquise da esplanada , próximo ao portão A, no lado oeste do estádio, cedeu.

Os pedaços do material de gesso ficaram espalhados pelo chão sobre as poças d'água.

Conforme a Arena, os estragos ainda estão sendo contabilizados . Entretanto, nenhum deles afetou o funcionamento do estádio gremista.

No lado externo também houve impacto. Em vídeo publicado pelo perfil FBI Tricolor, percebe-se que os bares ao redor da Arena tiveram suas estruturas danificadas.

