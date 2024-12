O perfil de técnico estrangeiro que agrada à direção do Grêmio

Português Luís Castro, com passagens pelo Botafogo, é um exemplo de estrangeiro com bom conhecimento sobre o futebol brasileiro.

O Grêmio está em na reta decisiva para fechar a contratação do seu novo treinador. Segundo os dirigentes gremistas, várias entrevistas já ocorreram e o perfil do profissional desejado está traçado, mas ainda não há um prazo para o anúncio final.

Mas existe um ponto importante no perfil deste novo comandante . Se for um treinador estrangeiro, a direção gremista dá preferência para um técnico que conheça o futebol brasileiro . Essa medida serve para acelerar a adaptação deste novo profissional ao clube.

Nomes como Crespo, Luís Castro e Pedro Caixinha, por exemplo, se encaixam neste perfil buscado pelo Grêmio. São estrangeiros, mas com passagem pelo futebol nacional.

Mesmo antes do anúncio da nova composição do departamento de futebol, o presidente Alberto Guerra já vinha acelerando o processo de busca deste novo comandante da casamata gremista.

