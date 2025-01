Amostras são enviadas para análise do Lacen após suspeita de intoxicação alimentar de pelo menos 30 pessoas em David Canabarro

Todos os pacIentes ingeriram alimentos de um mesmo estabelecimento, no domingo (12), que comercializa carne assada e maionese. Arquivo pessoal

A Vigilância em Saúde de David Canabarro, no norte gaúcho, enviou ao Laboratório Central do RS (Lacen), nesta quinta-feira (16), amostras de produtos que podem ter provocado intoxicação alimentar em pelo menos 30 pesoas.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a coleta foi feita no estabelecimento onde são vendidos os alimentos que teriam causado sintomas como dores abdominais, diarreia, vômito e mal estar. As porções que serão analisadas incluem água, salada de maionese ingerida pelos clientes e amostras do próprio ambiente, coletadas com swabs. O resultado deve esclarecer o que causou a reação entre os pacientes.

A Vigilância também coletou amostras de fezes das pessoas acometidas, que também serão analisadas no Lacen.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), não é possível precisar quando os resultados estarão disponíveis.

Relembre o caso

Entre 30 e 40 pacientes buscaram atendimento médico no hospital de David Canabarro entre segunda-feira (13) e terça-feira (14) com dores abdominais, diarreia, vômito e mal estar.

Nenhum paciente teve quadro grave, mas devido ao grande volume de pessoas com sintomas semelhantes, a Vigilância em Saúde do município passou a investigar o caso.

A partir de entrevistas com os pacientes, foi constatado que todos ingeriram alimentos de um mesmo estabelecimento no domingo (12). O local, que é regularizado junto à vigilância, comercializa carne assada e maionese para retirada aos finais de semana.

Em nota os proprietários do local se disseram "surpresos com o ocorrido" e afirmaram que "estão colaborando com as equipes da secretaria de Saúde".

