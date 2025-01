Cidades de SC têm alagamentos e bloqueio na BR-101 após temporal

As ruas de Balneário Camboriú, Itajaí e Camboriú , em Santa Catarina , amanheceram alagadas nesta quinta-feira (16), devido a uma forte chuva que atinge o litoral norte do Estado desde a noite de quarta (15). Há bloqueios em importantes vias dos municípios e relatos de carros submersos, segundo informou o g1 . Joinville e Porto Belo também registram água acumulada nas vias.

Conforme a Defesa Civil de SC, choveu aproximadamente 137,1 milímetros em Itajaí entre o início da madrugada e as 9h16min. No mesmo período, a medição indica 135,2 milímetros em Camboriú e 105,3 em Balneário Camboriú.

Ainda segundo o g1, veículos ficaram submersos em uma via lateral à BR-101, no trecho de acesso a Balneário Camboriú. Concessionária da via, a Arteris Litoral Sul informou que há bloqueio total no km 138, em direção a Porto Alegre.